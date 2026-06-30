Joe Lange
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Did Trump Really Lose At The Supreme Court?
Or is he winning the long game?
14 hrs ago
•
Joe Lange
162
39
31
Obama Library Scam
Part 2 🧵
Jun 27
•
Joe Lange
130
27
21
Obama Library Scam
Part 1 🧵
Jun 27
•
Joe Lange
143
27
20
Gaddafi’s Gold
Economic independence.
Jun 24
•
Joe Lange
127
19
23
We Won’t Forget
Part 5 🧵
Jun 22
•
Joe Lange
158
75
28
We Won’t Forget
Part 4 🧵
Jun 22
•
Joe Lange
134
39
27
We Won’t Forget
Part 3 🧵
Jun 21
•
Joe Lange
149
35
31
We Won’t Forget
Part 2 🧵
Jun 20
•
Joe Lange
135
29
21
We Won’t Forget
Part 1 🧵
Jun 19
•
Joe Lange
207
44
30
When Does A Bird Sing?
Part 4 🧵
Jun 16
•
Joe Lange
144
16
21
When Does A Bird Sing?
Part 3 🧵
Jun 16
•
Joe Lange
132
30
21
When Does A Bird Sing?
Part 2 🧵
Jun 15
•
Joe Lange
169
41
27
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